Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 12:28 Uhr die Formycon-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 14,24 EUR. Der Kurs der Formycon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 14,74 EUR zu. Die Formycon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 14,12 EUR ab. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,74 EUR. Bisher wurden heute 3'057 Formycon-Aktien gehandelt.

Am 05.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 88,55 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.11.2026 (13,70 EUR). Mit Abgaben von 3,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Formycon-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Formycon liess sich am 19.05.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.34 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.34 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Formycon dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 29.04.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Formycon einen Verlust von -8,643 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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