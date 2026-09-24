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24.09.2026 16:29:00

Formycon Aktie News: Formycon am Nachmittag mit Kursverlusten

Formycon Aktie News: Formycon am Nachmittag mit Kursverlusten

Die Aktie von Formycon gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Formycon-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,1 Prozent auf 19,20 EUR ab.

Formycon
17.87 CHF -2.27%
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Die Aktionäre schickten das Papier von Formycon nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,1 Prozent auf 19,20 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Formycon-Aktie bis auf 18,98 EUR. Bei 19,22 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'877 Formycon-Aktien umgesetzt.

Am 05.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 26,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Formycon-Aktie somit 28,49 Prozent niedriger. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 16,30 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Formycon-Aktie mit einem Verlust von 15,10 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Formycon-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Formycon gewährte am 19.05.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2016 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Formycon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,04 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Formycon in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6.34 Mio. EUR im Vergleich zu 6.34 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 12.11.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Formycon-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 18.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass Formycon im Jahr 2026 -0,374 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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