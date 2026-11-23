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23.11.2026 16:29:00
Formycon Aktie News: Formycon gewinnt am Nachmittag
Die Aktie von Formycon gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 4,4 Prozent auf 14,62 EUR zu.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Formycon zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 4,4 Prozent auf 14,62 EUR. Die Formycon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 15,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,28 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Formycon-Aktien beläuft sich auf 13'469 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.01.2026 bei 26,85 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Formycon-Aktie somit 45,55 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,70 EUR. Dieser Wert wurde am 06.11.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 6,29 Prozent würde die Formycon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Formycon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Am 19.05.2016 legte Formycon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2016 endete, vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Formycon im vergangenen Quartal 6.34 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Formycon 6.34 Mio. EUR umsetzen können.
Am 29.04.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
2026 dürfte Formycon einen Verlust von -8,643 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.ch
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