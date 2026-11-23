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23.11.2026 12:29:00
Formycon Aktie News: Formycon am Montagmittag in Grün
Die Aktie von Formycon zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Formycon-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,7 Prozent auf 14,52 EUR.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der Tradegate-Sitzung 3,7 Prozent auf 14,52 EUR zu. Kurzfristig markierte die Formycon-Aktie bei 15,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,28 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 8'072 Formycon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 05.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Formycon-Aktie mit einem Kursplus von 84,92 Prozent wieder erreichen. Am 06.11.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,70 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Zuletzt erhielten Formycon-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Formycon veröffentlichte am 19.05.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 6.34 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Formycon 6.34 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Formycon am 29.04.2027 präsentieren.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --8,643 EUR je Formycon-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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