Um 09:28 Uhr wies die Formycon-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 5,7 Prozent auf 14,80 EUR nach oben. Der Kurs der Formycon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 14,80 EUR zu. Bei 14,28 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via Tradegate 5'592 Formycon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 81,42 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 06.11.2026 Kursverluste bis auf 13,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,43 Prozent.

Formycon-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Formycon liess sich am 19.05.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,04 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6.34 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 6.34 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Formycon am 29.04.2027 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -8,643 EUR je Formycon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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