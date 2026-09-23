Formycon Aktie News: Formycon am Nachmittag in Rot

Die Formycon-Aktie musste um 16:28 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 19,44 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Formycon-Aktie bisher bei 19,40 EUR. Bei 19,84 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Formycon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'076 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (26,85 EUR) erklomm das Papier am 05.01.2026. Der aktuelle Kurs der Formycon-Aktie ist somit 38,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 16,30 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Formycon-Aktie derzeit noch 16,15 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Formycon liess sich am 19.05.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Formycon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.34 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.34 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2026 erfolgen. Schätzungsweise am 18.11.2027 dürfte Formycon die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Formycon einen Verlust von -0,374 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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