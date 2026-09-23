Formycon Aktie News: Formycon tendiert am Vormittag tiefer

Die Formycon-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 19,54 EUR.

Am 05.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 26,85 EUR. 37,41 Prozent Plus fehlen der Formycon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 16,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 16,58 Prozent würde die Formycon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Formycon-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Am 19.05.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Formycon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,04 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6.34 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 6.34 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 12.11.2026 dürfte Formycon Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Formycon rechnen Experten am 18.11.2027.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,374 EUR je Formycon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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