Formycon Aktie 12194189 / DE000A1EWVY8
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22.09.2026 16:29:00
Formycon Aktie News: Formycon am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain
Die Aktie von Formycon gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Formycon-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 19,86 EUR.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Formycon zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,3 Prozent auf 19,86 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Formycon-Aktie bisher bei 19,92 EUR. Bei 19,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 2'847 Formycon-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.01.2026 bei 26,85 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 35,20 Prozent. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 16,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Formycon-Aktie mit einem Verlust von 17,93 Prozent wieder erreichen.
Zuletzt erhielten Formycon-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Formycon liess sich am 19.05.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Formycon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,04 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Formycon 6.34 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6.34 Mio. EUR umgesetzt worden.
Am 12.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 18.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Formycon.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,374 EUR je Formycon-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.ch
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