Formycon Aktie 12194189 / DE000A1EWVY8
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22.09.2026 12:29:00
Formycon Aktie News: Formycon am Mittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Formycon. Die Formycon-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 19,52 EUR ab.
Um 12:28 Uhr ging es für die Formycon-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 19,52 EUR. Die Formycon-Aktie sank bis auf 19,38 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 19,50 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 1'520 Formycon-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 26,85 EUR erreichte der Titel am 05.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 37,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 16,30 EUR am 23.03.2026. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Formycon-Aktie 16,50 Prozent sinken.
Formycon-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Am 19.05.2016 äusserte sich Formycon zu den Kennzahlen des am 31.03.2016 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Mit einem Umsatz von 6.34 Mio. EUR, gegenüber 6.34 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.
Am 12.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 18.11.2027 dürfte Formycon die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,374 EUR je Formycon-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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