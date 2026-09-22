Formycon Aktie 12194189 / DE000A1EWVY8
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22.09.2026 09:29:00
Formycon Aktie News: Formycon am Vormittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Formycon. Die Formycon-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 1,8 Prozent auf 19,24 EUR nach.
Die Formycon-Aktie notierte um 09:28 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 19,24 EUR.
Am 05.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 39,55 Prozent könnte die Formycon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 16,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Formycon-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Am 19.05.2016 hat Formycon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2016 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Formycon 6.34 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6.34 Mio. EUR umgesetzt worden.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Formycon am 12.11.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 18.11.2027.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,374 EUR je Formycon-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.ch
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