Formycon Aktie 12194189 / DE000A1EWVY8
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21.09.2026 12:29:00
Formycon Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Formycon
Die Aktie von Formycon gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Formycon-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 19,30 EUR.
Der Formycon-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 19,30 EUR. In der Spitze fiel die Formycon-Aktie bis auf 19,26 EUR. Bei 19,52 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 1'410 Formycon-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.01.2026 erreicht. Gewinne von 39,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 16,30 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Formycon-Aktie 15,54 Prozent sinken.
Zuletzt erhielten Formycon-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Formycon gewährte am 19.05.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2016 abgelaufenen Quartals. Formycon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,04 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 6.34 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.34 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Formycon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 präsentieren. Formycon dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2027 präsentieren.
Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,374 EUR je Formycon-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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