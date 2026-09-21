Formycon Aktie News: Anleger schicken Formycon am Montagvormittag ins Plus

Im Tradegate-Handel gewannen die Formycon-Papiere um 09:28 Uhr 1,8 Prozent. In der Spitze gewann die Formycon-Aktie bis auf 19,88 EUR. Bei 19,52 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Von der Formycon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 40 Stück gehandelt.

Bei 26,85 EUR erreichte der Titel am 05.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 35,06 Prozent könnte die Formycon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 16,30 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Formycon-Aktie derzeit noch 18,01 Prozent Luft nach unten.

Für Formycon-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 31.03.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Formycon am 19.05.2016. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 6.34 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.34 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 12.11.2026 dürfte Formycon Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Formycon rechnen Experten am 18.11.2027.

In der Formycon-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,374 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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