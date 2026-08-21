Formycon Aktie News: Formycon zieht am Mittag an

Um 12:28 Uhr wies die Formycon-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 18,70 EUR nach oben. Die Formycon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 19,10 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 19,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'143 Formycon-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,85 EUR erreichte der Titel am 05.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 43,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der Formycon-Aktie. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 16,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Formycon-Aktie damit 14,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Formycon seine Aktionäre 2025 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Formycon veröffentlichte am 19.05.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Formycon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,04 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 6.34 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.34 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Formycon am 12.11.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Formycon-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 18.11.2027.

2026 dürfte Formycon einen Verlust von -0,318 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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