Formycon Aktie News: Formycon verliert am Donnerstagmittag kräftig

Die Formycon-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:28 Uhr um 5,9 Prozent auf 19,58 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Formycon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 19,42 EUR aus. Bei 20,55 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'725 Formycon-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 31,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.07.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Formycon-Aktie mit einem Kursplus von 59,86 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,80 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Formycon-Aktie 19,31 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten Formycon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Die Bilanz zum am 31.03.2016 abgelaufenen Quartal legte Formycon am 19.05.2016 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Formycon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,04 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 6.34 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Formycon 6.34 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Formycon am 01.07.2026 präsentieren. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Formycon möglicherweise am 18.08.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Formycon im Jahr 2026 -0,560 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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