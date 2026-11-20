Die Aktionäre schickten das Papier von Formycon nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,1 Prozent auf 13,92 EUR. In der Spitze gewann die Formycon-Aktie bis auf 14,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 14,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 26'782 Formycon-Aktien umgesetzt.

Am 05.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 26,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Formycon-Aktie liegt somit 48,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.11.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Formycon-Aktie mit einem Verlust von 1,58 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 EUR an Formycon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Am 19.05.2016 lud Formycon zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2016 endete. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,04 EUR je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 6.34 Mio. EUR, gegenüber 6.34 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Formycon-Bilanz für Q4 2026 wird am 29.04.2027 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -5,025 EUR je Formycon-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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