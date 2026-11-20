Um 12:28 Uhr ging es für die Formycon-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 13,86 EUR. Die grössten Abgaben verzeichnete die Formycon-Aktie bis auf 13,72 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,10 EUR. Der Tagesumsatz der Formycon-Aktie belief sich zuletzt auf 8'040 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.01.2026 bei 26,85 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 93,72 Prozent könnte die Formycon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.11.2026 (13,70 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Formycon-Aktie 1,15 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 EUR an Formycon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Am 19.05.2016 hat Formycon die Kennzahlen zum am 31.03.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Formycon 6.34 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6.34 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.04.2027 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Formycon einen Verlust von -5,025 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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