Die Formycon-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 13,96 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Formycon-Aktie bei 14,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,10 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 1'351 Formycon-Aktien.

Am 05.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 26,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Formycon-Aktie damit 48,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.11.2026 (13,70 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Formycon-Aktie 1,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Formycon-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Die Bilanz zum am 31.03.2016 abgelaufenen Quartal legte Formycon am 19.05.2016 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Formycon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,04 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Formycon in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6.34 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 6.34 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.04.2027 veröffentlicht.

2026 dürfte Formycon einen Verlust von -5,025 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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