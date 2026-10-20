Formycon Aktie News: Formycon am Dienstagmittag fester

Um 12:28 Uhr ging es für das Formycon-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 20,05 EUR. In der Spitze legte die Formycon-Aktie bis auf 20,05 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,80 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 588 Formycon-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 26,85 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.01.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,92 Prozent hinzugewinnen. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Formycon-Aktie derzeit noch 18,70 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Formycon-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Formycon veröffentlichte am 19.05.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,04 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Formycon in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6.34 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 6.34 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 18.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je Formycon-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,030 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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