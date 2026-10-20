Formycon Aktie 12194189 / DE000A1EWVY8
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
20.10.2026 12:29:00
Formycon Aktie News: Formycon am Dienstagmittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Formycon. Zuletzt stieg die Formycon-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 20,05 EUR.
Um 12:28 Uhr ging es für das Formycon-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 20,05 EUR. In der Spitze legte die Formycon-Aktie bis auf 20,05 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,80 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 588 Formycon-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 26,85 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.01.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,92 Prozent hinzugewinnen. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Formycon-Aktie derzeit noch 18,70 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Formycon-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Formycon veröffentlichte am 19.05.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,04 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Formycon in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6.34 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 6.34 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 18.11.2027.
Den erwarteten Gewinn je Formycon-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,030 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Formycon-Aktie
Formycon verschiebt Veröffentlichung des Jahresabschlusses auf April - Aktie unter Druck
Aktien von Aumovio und TKMS neu im MDAX: Zahlreiche Indexanpassungen
Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Freitagshandels tiefrot
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Formycon AG
Analysen zu Formycon AG
|26.08.26
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.05.26
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.25
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|26.08.26
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.05.26
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.25
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|26.08.26
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.05.26
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.25
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI dreht schlussendlich ins Plus -- DAX beendet Handel stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich letztlich aufwärts, während der deutsche Aktienmarkt wenig verändert tendierte. Die US-Börsen notieren stärker. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.