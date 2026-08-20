Formycon Aktie News: Formycon gewinnt am Nachmittag

Um 16:28 Uhr sprang die Formycon-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 18,74 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Formycon-Aktie bis auf 18,78 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 18,62 EUR. Der Tagesumsatz der Formycon-Aktie belief sich zuletzt auf 2'690 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,85 EUR erreichte der Titel am 05.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 43,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Formycon-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 16,30 EUR am 23.03.2026. Der aktuelle Kurs der Formycon-Aktie ist somit 13,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Formycon-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Formycon am 19.05.2016. Formycon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,04 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Formycon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.34 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.34 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Formycon-Bilanz für Q3 2026 wird am 12.11.2026 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Formycon-Anleger Experten zufolge am 18.11.2027 werfen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,318 EUR je Formycon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Formycon-Aktie

Formycon verschiebt Veröffentlichung des Jahresabschlusses auf April - Aktie unter Druck

Aktien von Aumovio und TKMS neu im MDAX: Zahlreiche Indexanpassungen

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Freitagshandels tiefrot