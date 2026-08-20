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20.08.2026 12:29:00

Formycon Aktie News: Anleger schicken Formycon am Mittag ins Plus

Formycon Aktie News: Anleger schicken Formycon am Mittag ins Plus

Die Aktie von Formycon gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Formycon-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 18,78 EUR.

Formycon
17.20 CHF -0.42%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Formycon legte um 12:28 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,0 Prozent auf 18,78 EUR. Kurzfristig markierte die Formycon-Aktie bei 18,78 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 18,62 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 1'603 Formycon-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 26,85 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.01.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 42,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 16,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 13,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Formycon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Formycon am 19.05.2016. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,04 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 6.34 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6.34 Mio. EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Formycon am 12.11.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 18.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Formycon.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,318 EUR je Formycon-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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