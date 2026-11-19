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19.11.2026 12:29:00
Formycon Aktie News: Formycon am Mittag mit roter Tendenz
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Formycon. Das Papier von Formycon gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 14,56 EUR abwärts.
Um 12:28 Uhr rutschte die Formycon-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 1,2 Prozent auf 14,56 EUR ab. Der Kurs der Formycon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 14,42 EUR nach. Mit einem Wert von 14,76 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Formycon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'679 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 05.01.2026 auf bis zu 26,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Formycon-Aktie 84,41 Prozent zulegen. Am 06.11.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,70 EUR. Der aktuelle Kurs der Formycon-Aktie ist somit 5,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Formycon-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Am 19.05.2016 hat Formycon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2016 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,04 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 6.34 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.34 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.04.2027 erfolgen.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --5,025 EUR je Formycon-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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