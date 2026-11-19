Die Formycon-Aktie notierte um 09:28 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 14,52 EUR. Die Formycon-Aktie gab in der Spitze bis auf 14,52 EUR nach. Bei 14,76 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Der Tagesumsatz der Formycon-Aktie belief sich zuletzt auf 959 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.01.2026 auf bis zu 26,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Formycon-Aktie mit einem Kursplus von 84,92 Prozent wieder erreichen. Bei 13,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.11.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Formycon-Aktie derzeit noch 5,65 Prozent Luft nach unten.

Für Formycon-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Formycon gewährte am 19.05.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2016 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Formycon in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6.34 Mio. EUR im Vergleich zu 6.34 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Formycon am 29.04.2027 präsentieren.

In der Formycon-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -5,025 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Formycon-Aktie

Formycon verschiebt Veröffentlichung des Jahresabschlusses auf April - Aktie unter Druck

Aktien von Aumovio und TKMS neu im MDAX: Zahlreiche Indexanpassungen

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Freitagshandels tiefrot