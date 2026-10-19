Formycon Aktie News: Formycon zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Um 16:28 Uhr stieg die Formycon-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 19,98 EUR. Bei 19,98 EUR erreichte die Formycon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 19,56 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via Tradegate 1'510 Formycon-Aktien umgesetzt.

Am 05.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,85 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 34,38 Prozent könnte die Formycon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 16,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Formycon-Aktie derzeit noch 18,42 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Formycon-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Am 19.05.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Formycon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,04 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6.34 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6.34 Mio. EUR.

Formycon wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Formycon möglicherweise am 18.11.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Formycon im Jahr 2026 0,030 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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