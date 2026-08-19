Formycon Aktie News: Formycon am Vormittag Verlust reich

Die Formycon-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:28 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 18,42 EUR. Im Tief verlor die Formycon-Aktie bis auf 18,42 EUR. Bei 18,64 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wechselten 55 Formycon-Aktien den Besitzer.

Bei 26,85 EUR erreichte der Titel am 05.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Formycon-Aktie 45,77 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 16,30 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 11,51 Prozent könnte die Formycon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Formycon am 19.05.2016. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Formycon ebenfalls -0,04 EUR je Aktie eingebüsst. Formycon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.34 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.34 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Formycon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 18.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Formycon.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,318 EUR je Formycon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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