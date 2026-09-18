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18.09.2026 09:29:00

Formycon Aktie News: Formycon am Vormittag tiefer

Formycon Aktie News: Formycon am Vormittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Formycon. Die Formycon-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Minus bei 19,62 EUR.

Formycon
18.41 CHF -1.22%
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Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 19,62 EUR. Bei 19,56 EUR markierte die Formycon-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,56 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 331 Formycon-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.01.2026 bei 26,85 EUR. 36,85 Prozent Plus fehlen der Formycon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 16,30 EUR fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Formycon-Aktie mit einem Verlust von 16,92 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Formycon-Aktie. Am 19.05.2016 äusserte sich Formycon zu den Kennzahlen des am 31.03.2016 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Formycon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.34 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.34 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Formycon am 12.11.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 18.11.2027.

2026 dürfte Formycon einen Verlust von -0,374 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
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