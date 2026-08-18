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Formycon Aktie 12194189 / DE000A1EWVY8

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18.08.2026 16:29:00

Formycon Aktie News: Formycon gibt am Dienstagnachmittag nach

Formycon Aktie News: Formycon gibt am Dienstagnachmittag nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Formycon. Die Formycon-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 18,32 EUR.

Formycon
17.01 CHF -1.80%
Kaufen Verkaufen

Die Formycon-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 18,32 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Formycon-Aktie bisher bei 18,32 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 18,62 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 7'178 Formycon-Aktien umgesetzt.

Bei 26,85 EUR erreichte der Titel am 05.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Formycon-Aktie liegt somit 31,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 16,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Formycon-Aktie mit einem Verlust von 11,03 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 EUR an Formycon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Die Zahlen des am 31.03.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Formycon am 19.05.2016. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,04 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6.34 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6.34 Mio. EUR eingefahren.

Am 12.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Formycon-Anleger Experten zufolge am 18.11.2027 werfen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Formycon-Verlust in Höhe von -0,318 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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