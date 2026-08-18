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18.08.2026 12:29:00

Formycon Aktie News: Formycon gibt am Dienstagmittag ab

Formycon Aktie News: Formycon gibt am Dienstagmittag ab

Die Aktie von Formycon gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Formycon gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 18,62 EUR abwärts.

Formycon
17.35 CHF 0.20%
Kaufen Verkaufen

Die Formycon-Aktie gab im Tradegate-Handel um 12:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 18,62 EUR nach. Das Tagestief markierte die Formycon-Aktie bei 18,62 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,62 EUR. Zuletzt wechselten 817 Formycon-Aktien den Besitzer.

Am 05.01.2026 markierte das Papier bei 26,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 44,20 Prozent könnte die Formycon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 12,46 Prozent würde die Formycon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Formycon-Aktie. Die Bilanz zum am 31.03.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Formycon am 19.05.2016. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Formycon im vergangenen Quartal 6.34 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Formycon 6.34 Mio. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 12.11.2026 dürfte Formycon Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Formycon-Anleger Experten zufolge am 18.11.2027 werfen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Formycon 2026 einen Verlust in Höhe von -0,318 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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