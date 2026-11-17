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17.11.2026 09:29:00
Formycon Aktie News: Formycon am Dienstagvormittag auf grünem Terrain
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Formycon. Das Papier von Formycon legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,4 Prozent auf 15,62 EUR.
Die Formycon-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 15,62 EUR. Bei 15,62 EUR erreichte die Formycon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,42 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 407 Formycon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 05.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 26,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 71,90 Prozent hinzugewinnen. Am 06.11.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,70 EUR. Abschläge von 12,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Für Formycon-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Am 19.05.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.34 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.34 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Formycon am 29.04.2027 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 18.11.2027 erwartet.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -1,065 EUR je Formycon-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.ch
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