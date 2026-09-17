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Formycon Aktie 12194189 / DE000A1EWVY8

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17.09.2026 16:29:00

Formycon Aktie News: Formycon verteuert sich am Nachmittag

Formycon Aktie News: Formycon verteuert sich am Nachmittag

Die Aktie von Formycon gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Formycon-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 19,88 EUR nach oben.

Formycon
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Um 16:28 Uhr wies die Formycon-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 19,88 EUR nach oben. Der Kurs der Formycon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 20,05 EUR zu. Bei 19,70 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 3'650 Formycon-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (26,85 EUR) erklomm das Papier am 05.01.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Formycon-Aktie 35,06 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 16,30 EUR. Der aktuelle Kurs der Formycon-Aktie ist somit 18,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Formycon-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Formycon liess sich am 19.05.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.34 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.34 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 12.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Formycon veröffentlicht werden. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Formycon möglicherweise am 18.11.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Formycon im Jahr 2026 -0,374 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
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