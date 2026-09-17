Formycon Aktie News: Formycon präsentiert sich am Donnerstagmittag stärker

Um 12:28 Uhr stieg die Formycon-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 20,00 EUR. Die Formycon-Aktie legte bis auf 20,05 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 19,70 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'347 Formycon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.01.2026 markierte das Papier bei 26,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Formycon-Aktie. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 16,30 EUR ab. Derzeit notiert die Formycon-Aktie damit 22,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Formycon seine Aktionäre 2025 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Formycon am 19.05.2016 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Formycon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,04 EUR in den Büchern gestanden. Formycon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.34 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.34 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 12.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Formycon veröffentlicht werden. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Formycon möglicherweise am 18.11.2027 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Formycon 2026 einen Verlust in Höhe von -0,374 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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