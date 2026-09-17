Formycon Aktie 12194189 / DE000A1EWVY8
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17.09.2026 09:29:00
Formycon Aktie News: Formycon am Donnerstagvormittag nahezu unbewegt
Die Aktie von Formycon zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne grosse Bewegung. Die Formycon-Aktie kam im Tradegate-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 19,70 EUR.
Kaum Bewegung liess sich um 09:28 Uhr bei der Formycon-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 19,70 EUR. Bei 19,70 EUR erreichte die Formycon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Abwärtsbewegung der Formycon-Aktie ging bis auf 19,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 19,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 30 Formycon-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.01.2026 bei 26,85 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 36,29 Prozent könnte die Formycon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 16,30 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Formycon-Aktie 20,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Formycon-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Formycon liess sich am 19.05.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Formycon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,04 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6.34 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6.34 Mio. EUR eingefahren.
Am 12.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Formycon veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 18.11.2027.
Analysten gehen davon aus, dass Formycon 2026 einen Verlust in Höhe von -0,374 EUR je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.ch
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