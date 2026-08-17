Formycon Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Formycon

Um 16:28 Uhr fiel die Formycon-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 18,60 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Formycon-Aktie bei 18,60 EUR. Bei 18,94 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 3'532 Formycon-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.01.2026 auf bis zu 26,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Formycon-Aktie damit 30,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 16,30 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Formycon-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 31.03.2016 abgelaufenen Quartal legte Formycon am 19.05.2016 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6.34 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6.34 Mio. EUR.

Am 12.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 18.08.2027 dürfte Formycon die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,153 EUR je Formycon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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