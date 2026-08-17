Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’329 -0.4%  SPI 20’206 -0.5%  Dow 53’575 -0.3%  DAX 26’397 -0.2%  Euro 0.9379 -0.1%  EStoxx50 6’540 0.0%  Gold 4’422 1.0%  Bitcoin 51’434 0.7%  Dollar 0.8091 -0.5%  Öl 88.7 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Sandoz124359842Rheinmetall345850Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Der Unterschied liegt im Design
HSBC beruhigt: Sektorrotation bei KI-Aktien nur vorübergehende Gewinnmitnahme
S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MasterCard von vor 10 Jahren abgeworfen
NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Netflix-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
S&P 500-Wert Philip Morris-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Philip Morris von vor einem Jahr eingebracht
Suche...
Plus500 Depot

Formycon Aktie 12194189 / DE000A1EWVY8

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.08.2026 16:29:00

Formycon Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Formycon

Formycon Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Formycon

Die Aktie von Formycon gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Formycon gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 18,60 EUR abwärts.

Formycon
17.32 CHF -0.31%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr fiel die Formycon-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 18,60 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Formycon-Aktie bei 18,60 EUR. Bei 18,94 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 3'532 Formycon-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.01.2026 auf bis zu 26,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Formycon-Aktie damit 30,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 16,30 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Formycon-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 31.03.2016 abgelaufenen Quartal legte Formycon am 19.05.2016 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6.34 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6.34 Mio. EUR.

Am 12.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 18.08.2027 dürfte Formycon die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,153 EUR je Formycon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Formycon-Aktie

Formycon verschiebt Veröffentlichung des Jahresabschlusses auf April - Aktie unter Druck

Aktien von Aumovio und TKMS neu im MDAX: Zahlreiche Indexanpassungen

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Freitagshandels tiefrot


Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Formycon AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Formycon AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
28.05.26 Formycon Outperform RBC Capital Markets
24.11.25 Formycon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.25 Formycon Outperform RBC Capital Markets
13.11.25 Formycon Outperform RBC Capital Markets
02.10.25 Formycon Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

11:30 UBS Logo UBS KeyInvest: Rekorde mit Warnsignalen
10:24 Premium-Sportartikel im Fokus: Nike, Adidas und ON Holding im aktuellen Marktumfeld
09:30 Marktüberblick: Softwareaktien gesucht
08:50 Pharma-Schwergewichte belasten
08:45 Logo WHS Wochenausblick Börse: Fed-Protokoll und Retail-Giganten vor dem nächsten Börsentest
14.08.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 24.50% p.a. Barrier Reverse Convertible auf SanDisk
13.08.26 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Tecan Group AG
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’928.70 19.19 SXBVXU
Short 15’204.82 13.97 S3CBQU
Short 15’795.81 8.86 S9BVAU
SMI-Kurs: 14’329.49 17.08.2026 16:20:34
Long 13’738.34 19.99 SYB31U
Long 13’429.84 13.97 SHB7NU
Long 12’838.33 8.94 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Börse New York: Dow Jones zum Handelsende in der Verlustzone
SIG-Aktie bricht ein: Schon wieder ein CEO-Wechsel - Keto nach wenigen Monaten durch Erkens abgelöst
Gold, Öl & Co. in KW 33: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Palantir-Aktie verliert an Attraktivität: Cathie Wood setzt verstärkt auf Cerebras - So reagieren die Aktien
Nestlé-Aktie unter Druck: Möglicherweise droht der Verlust des Russland-Geschäfts
Sandoz-Aktie profitiert: Pharmaunternehmen schliesst Zusammenarbeit mit Henlius für bis zu 10 Biosimilars
Rheinmetall-Aktie steigt: Auftrag für Sanitätssysteme bringt mehr als 500 Millionen Euro
CLARITY Act: Bitcoin-Kursziel von 200'000 Dollar hängt an sieben Senats-Hürden
Bärenmärkte überstehen: Diese Lehren bietet die Börsengeschichte

Top-Rankings

Nach Warren Buffett: Auf diese Aktien setzt Berkshire Hathaway
Zeitenwende bei Berkshire Hathaway: Der Konzern wird erstmals seit Jahren wieder zum Netto-Käufe ...
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
KW 33: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 33: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.