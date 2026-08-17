Formycon Aktie 12194189 / DE000A1EWVY8
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17.08.2026 09:29:00
Formycon Aktie News: Formycon am Montagvormittag im Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Formycon. Die Formycon-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 18,70 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von Formycon nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 1,0 Prozent auf 18,70 EUR. In der Spitze fiel die Formycon-Aktie bis auf 18,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,94 EUR. Bisher wurden heute 321 Formycon-Aktien gehandelt.
Bei einem Wert von 26,85 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.01.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,58 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (16,30 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Formycon-Aktie 14,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Formycon-Aktie. Am 19.05.2016 lud Formycon zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2016 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6.34 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6.34 Mio. EUR eingefahren.
Voraussichtlich am 12.11.2026 dürfte Formycon Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Formycon rechnen Experten am 18.08.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Formycon einen Verlust von -0,153 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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