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16.11.2026 16:29:00
Formycon Aktie News: Formycon verbilligt sich am Nachmittag
Die Aktie von Formycon gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Formycon-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,4 Prozent auf 15,38 EUR ab.
Das Papier von Formycon gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 15,38 EUR abwärts. Im Tief verlor die Formycon-Aktie bis auf 14,86 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,50 EUR. Bisher wurden via Tradegate 5'916 Formycon-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 05.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 26,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 74,58 Prozent. Bei einem Wert von 13,70 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.11.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,92 Prozent.
Experten gehen davon aus, dass Formycon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Formycon 0,000 EUR aus. Die Bilanz zum am 31.03.2016 abgelaufenen Quartal legte Formycon am 19.05.2016 vor. Formycon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,04 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite hat Formycon im vergangenen Quartal 6.34 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Formycon 6.34 Mio. EUR umsetzen können.
Die Formycon-Bilanz für Q4 2026 wird am 29.04.2027 erwartet. Formycon dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2027 präsentieren.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -1,065 EUR je Aktie in den Formycon-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
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