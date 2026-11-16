Formycon Aktie News: Formycon präsentiert sich am Mittag stärker

Die Formycon-Aktie konnte um 12:28 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 15,58 EUR. In der Spitze legte die Formycon-Aktie bis auf 15,70 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,50 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 5'256 Formycon-Aktien den Besitzer.

Am 05.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 26,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 72,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Formycon-Aktie. Am 06.11.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,70 EUR ab. Derzeit notiert die Formycon-Aktie damit 13,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Formycon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Formycon am 19.05.2016 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 6.34 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.34 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 29.04.2027 dürfte Formycon Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 18.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Formycon.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -1,065 EUR je Aktie in den Formycon-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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