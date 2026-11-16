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16.11.2026 09:29:00
Formycon Aktie News: Formycon fällt am Vormittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Formycon. Die Formycon-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 15,40 EUR.
Die Formycon-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 15,40 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Formycon-Aktie bis auf 14,86 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,50 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'072 Formycon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 26,85 EUR markierte der Titel am 05.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 74,35 Prozent Plus fehlen der Formycon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 13,70 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.11.2026). Derzeit notiert die Formycon-Aktie damit 12,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2025. Formycon veröffentlichte am 19.05.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Formycon 6.34 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6.34 Mio. EUR umgesetzt worden.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 29.04.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Formycon-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 18.11.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Formycon-Verlust in Höhe von -1,065 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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