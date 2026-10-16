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16.10.2026 16:29:00

Formycon Aktie News: Formycon am Freitagnachmittag mit Aufschlag

Formycon Aktie News: Formycon am Freitagnachmittag mit Aufschlag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Formycon. Zuletzt ging es für das Formycon-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 19,96 EUR.

Formycon
18.06 CHF 1.22%
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Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,5 Prozent auf 19,96 EUR zu. Die Formycon-Aktie zog in der Spitze bis auf 20,15 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,64 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'323 Formycon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,85 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,52 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 16,30 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Formycon-Aktie 22,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Formycon seine Aktionäre 2025 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Formycon liess sich am 19.05.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.34 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.34 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2026 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Formycon rechnen Experten am 18.11.2027.

In der Formycon-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,030 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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