Formycon Aktie News: Formycon tendiert am Freitagmittag seitwärts

Die Formycon-Aktie wies um 12:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 19,66 EUR. Die Formycon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 19,66 EUR aus. Die Abwärtsbewegung der Formycon-Aktie ging bis auf 19,24 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 19,64 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 2'718 Formycon-Aktien den Besitzer.

Am 05.01.2026 markierte das Papier bei 26,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 36,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 16,30 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Formycon-Aktie 17,09 Prozent sinken.

Nachdem Formycon seine Aktionäre 2025 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Formycon am 19.05.2016 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 6.34 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.34 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2026 terminiert. Formycon dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Formycon im Jahr 2026 0,030 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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