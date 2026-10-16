Formycon Aktie 12194189 / DE000A1EWVY8
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16.10.2026 09:29:00
Formycon Aktie News: Formycon am Vormittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Formycon. Die Formycon-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 19,56 EUR nach.
Die Formycon-Aktie notierte um 09:28 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 19,56 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Formycon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 19,24 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,64 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 931 Formycon-Aktien den Besitzer.
Am 05.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 26,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 37,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 16,30 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 16,67 Prozent würde die Formycon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Formycon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Formycon am 19.05.2016 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,04 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Formycon in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6.34 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 6.34 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Formycon am 12.11.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Formycon rechnen Experten am 18.11.2027.
Den erwarteten Gewinn je Formycon-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,030 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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