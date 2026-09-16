Formycon Aktie News: Formycon am Mittwochnachmittag im Minusbereich

Die Formycon-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 19,88 EUR. Die Formycon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 19,88 EUR ab. Bei 20,25 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wechselten 937 Formycon-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 26,85 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.01.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Formycon-Aktie derzeit noch 35,06 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 16,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,01 Prozent.

Zuletzt erhielten Formycon-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Am 19.05.2016 hat Formycon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2016 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 6.34 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.34 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 12.11.2026 dürfte Formycon Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Formycon rechnen Experten am 18.11.2027.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,374 EUR je Formycon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Formycon-Aktie

Formycon verschiebt Veröffentlichung des Jahresabschlusses auf April - Aktie unter Druck

Aktien von Aumovio und TKMS neu im MDAX: Zahlreiche Indexanpassungen

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Freitagshandels tiefrot