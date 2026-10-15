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15.10.2026 16:29:00

Formycon Aktie News: Formycon am Donnerstagnachmittag mit Einbussen

Formycon Aktie News: Formycon am Donnerstagnachmittag mit Einbussen

Die Aktie von Formycon gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 4,8 Prozent auf 19,42 EUR.

Formycon
17.79 CHF -6.24%
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Die Formycon-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 4,8 Prozent bei 19,42 EUR. In der Spitze fiel die Formycon-Aktie bis auf 19,30 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 20,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 8'317 Formycon-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,85 EUR erreichte der Titel am 05.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Formycon-Aktie somit 27,67 Prozent niedriger. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 16,30 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Formycon-Aktie 19,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Formycon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Am 19.05.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,04 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Formycon 6.34 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6.34 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Formycon am 12.11.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Formycon rechnen Experten am 18.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Formycon ein EPS in Höhe von 0,030 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
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