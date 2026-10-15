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15.10.2026 12:29:00

Formycon Aktie News: Anleger schicken Formycon am Mittag ins Minus

Formycon Aktie News: Anleger schicken Formycon am Mittag ins Minus

Die Aktie von Formycon gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Formycon-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 4,6 Prozent auf 19,46 EUR.

Formycon
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Um 12:28 Uhr rutschte die Formycon-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 4,6 Prozent auf 19,46 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Formycon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 19,30 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 20,40 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 6'453 Formycon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 26,85 EUR markierte der Titel am 05.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,98 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (16,30 EUR). Mit einem Kursverlust von 16,24 Prozent würde die Formycon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Formycon-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Formycon liess sich am 19.05.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Formycon in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6.34 Mio. EUR im Vergleich zu 6.34 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 12.11.2026 dürfte Formycon Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Formycon-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 18.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,030 EUR je Formycon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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