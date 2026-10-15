Formycon Aktie News: Formycon verbilligt sich am Donnerstagvormittag

Um 09:28 Uhr ging es für die Formycon-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 2,5 Prozent auf 19,90 EUR. Die Formycon-Aktie gab in der Spitze bis auf 19,30 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 20,40 EUR. Bisher wurden via Tradegate 4'280 Formycon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 34,92 Prozent könnte die Formycon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 16,30 EUR am 23.03.2026. Der derzeitige Kurs der Formycon-Aktie liegt somit 22,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Formycon-Aktie. Formycon gewährte am 19.05.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2016 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,04 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6.34 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6.34 Mio. EUR.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Formycon am 12.11.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Formycon-Anleger Experten zufolge am 18.11.2027 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,030 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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