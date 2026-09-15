Formycon Aktie News: Formycon präsentiert sich am Dienstagmittag fester

Um 12:28 Uhr stieg die Formycon-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 20,20 EUR. Der Kurs der Formycon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 20,45 EUR zu. Bei 20,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 1'051 Formycon-Aktien.

Bei 26,85 EUR erreichte der Titel am 05.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,92 Prozent könnte die Formycon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 16,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Formycon-Aktie damit 23,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Formycon-Aktie. Die Bilanz zum am 31.03.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Formycon am 19.05.2016. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 6.34 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.34 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Formycon wird am 12.11.2026 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 18.11.2027.

2026 dürfte Formycon einen Verlust von -0,374 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Formycon-Aktie

Formycon verschiebt Veröffentlichung des Jahresabschlusses auf April - Aktie unter Druck

Aktien von Aumovio und TKMS neu im MDAX: Zahlreiche Indexanpassungen

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Freitagshandels tiefrot