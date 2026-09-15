Formycon Aktie 12194189 / DE000A1EWVY8
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15.09.2026 09:29:00
Formycon Aktie News: Formycon gewinnt am Dienstagvormittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Formycon. Die Formycon-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 20,20 EUR.
Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Formycon zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,5 Prozent auf 20,20 EUR. Die Formycon-Aktie zog in der Spitze bis auf 20,20 EUR an. Bei 20,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Formycon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 400 Stück gehandelt.
Am 05.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,85 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Formycon-Aktie somit 24,77 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (16,30 EUR). Mit Abgaben von 19,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem Formycon seine Aktionäre 2025 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Am 19.05.2016 hat Formycon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2016 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,04 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Formycon im vergangenen Quartal 6.34 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Formycon 6.34 Mio. EUR umsetzen können.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 18.11.2027.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,374 EUR je Formycon-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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