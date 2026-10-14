Formycon Aktie News: Formycon am Vormittag mit Kursabschlägen

Die Formycon-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 21,30 EUR abwärts. Im Tief verlor die Formycon-Aktie bis auf 21,30 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 21,70 EUR. Bisher wurden via Tradegate 1'477 Formycon-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,85 EUR erreichte der Titel am 05.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,06 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 16,30 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Formycon-Aktie 30,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Formycon-Aktie. Am 19.05.2016 hat Formycon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2016 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,04 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 6.34 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.34 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 12.11.2026 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Formycon-Anleger Experten zufolge am 18.11.2027 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Formycon-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,030 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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