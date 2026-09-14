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Formycon Aktie 12194189 / DE000A1EWVY8

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14.09.2026 16:29:00

Formycon Aktie News: Formycon am Montagnachmittag mit Kursverlusten

Formycon Aktie News: Formycon am Montagnachmittag mit Kursverlusten

Die Aktie von Formycon gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Formycon-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 20,30 EUR.

Formycon
18.72 CHF -3.06%
Kaufen Verkaufen

Die Formycon-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 20,30 EUR. Die Formycon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 20,15 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 20,35 EUR. Bisher wurden heute 2'702 Formycon-Aktien gehandelt.

Am 05.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 26,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 32,27 Prozent Plus fehlen der Formycon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 16,30 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 19,70 Prozent könnte die Formycon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Formycon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Die Zahlen des am 31.03.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Formycon am 19.05.2016. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Formycon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,04 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.34 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.34 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Formycon am 12.11.2026 vorlegen. Am 18.11.2027 wird Formycon schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,374 EUR je Formycon-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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