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Formycon Aktie 12194189 / DE000A1EWVY8

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14.09.2026 09:29:00

Formycon Aktie News: Formycon am Montagvormittag mit Kurseinbussen

Formycon Aktie News: Formycon am Montagvormittag mit Kurseinbussen

Die Aktie von Formycon gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Formycon-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 20,25 EUR.

Formycon
19.03 CHF -1.44%
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Die Formycon-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:28 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 20,25 EUR. Die grössten Abgaben verzeichnete die Formycon-Aktie bis auf 20,15 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 20,35 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1'208 Formycon-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (26,85 EUR) erklomm das Papier am 05.01.2026. Der derzeitige Kurs der Formycon-Aktie liegt somit 24,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 16,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Formycon-Aktie mit einem Verlust von 19,51 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Formycon seine Aktionäre 2025 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Am 19.05.2016 legte Formycon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2016 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Mit einem Umsatz von 6.34 Mio. EUR, gegenüber 6.34 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 12.11.2026 dürfte Formycon Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Am 18.11.2027 wird Formycon schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,374 EUR je Formycon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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