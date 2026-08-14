Formycon Aktie News: Anleger schicken Formycon am Nachmittag ins Minus

Die Formycon-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 18,70 EUR abwärts. Die Formycon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 18,66 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 18,86 EUR. Zuletzt wechselten 2'977 Formycon-Aktien den Besitzer.

Am 05.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 26,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 43,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Formycon-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 16,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 12,83 Prozent würde die Formycon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Formycon-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Die Zahlen des am 31.03.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Formycon am 19.05.2016. Formycon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,04 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite hat Formycon im vergangenen Quartal 6.34 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Formycon 6.34 Mio. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 12.11.2026 erwartet. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Formycon-Anleger Experten zufolge am 18.08.2027 werfen.

In der Formycon-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,153 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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