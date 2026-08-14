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14.08.2026 12:29:00

Formycon Aktie News: Anleger schicken Formycon am Mittag ins Minus

Formycon Aktie News: Anleger schicken Formycon am Mittag ins Minus

Die Aktie von Formycon gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Formycon-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 18,68 EUR ab.

Formycon
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Die Aktionäre schickten das Papier von Formycon nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,7 Prozent auf 18,68 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Formycon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 18,66 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 18,86 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'483 Formycon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.01.2026 bei 26,85 EUR. Derzeit notiert die Formycon-Aktie damit 30,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 16,30 EUR fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Formycon-Aktie 14,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Formycon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Formycon am 19.05.2016. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6.34 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 6.34 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Formycon am 12.11.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 18.08.2027 dürfte Formycon die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,153 EUR je Formycon-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
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